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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler birliği kapatılmalıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler birliği kapatılmalıdır"

Genel 09.07.2022, 07:57
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler birliği kapatılmalıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum Tabipler birliği kapatılmalıdır"

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