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Milli sporcunun acı günü

Paralimpik milli sporcu Muharrem Korhan Yamaç’ın eşi Emel Yamaç, Bodrum’da hayatını kaybetti.

Genel 24.03.2021, 18:39
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Milli sporcunun acı günü

Paralimpik milli sporcu Muharrem Korhan Yamaç’ın eşi Emel Yamaç, Bodrum’da hayatını kaybetti.

Bodrum’da hayatını kaybeden eşi Emel Yamaç’ın acı haberini alan haberi alan milli sporcu Yamaç, Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam eden Para Atıcılık Dünya Kupası’na ara vererek Bodrum’a döndü. Yamaç’ın Gündoğan Mahallesi’nde yaşamını sürdüren eşi 46 yaşındaki Emel Yamaç’ın kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada 2004 Atina’da Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olan milli sporcunun eşinin vefat ettiği duyuruldu.

Dünya kupasına ara verdi

Muharrem Korhan Yamaç’ın üzücü haberi alır almaz Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam eden Para Atıcılık Dünya Kupası’na ara vererek Bodrum’a geldiği vurgulandı. Açıklamada, "Milli atıcı ve ülkemizin paralimpik oyunlarındaki ilk şampiyonu Güneydoğu gazisi Muharrem Korhan Yamaç’ın eşi Emel Yamaç’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Emel Yamaç’ın cenazesi 26 Mart Cuma günü Ankara Karşıyaka Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Milli sporcumuzun acısını paylaşıyor, sevgili eşine Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.
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