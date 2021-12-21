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Milli sporculara araba hediye edildi

Kağıthane Belediyesi tarafından Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Bronz madalya kazanan Milli Sporcu Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu’na başarılarından dolayı araba hediye edildi.

Genel 21.12.2021, 13:53
Milli sporculara araba hediye edildi

Kağıthane Belediyesi tarafından Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Bronz madalya kazanan Milli Sporcu Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu’na başarılarından dolayı araba hediye edildi.

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Bronz madalya kazanan Milli Sporcu Merve Çoban ve Ali Sofuoğlu’na başarılarından dolayı araba hediye edildi. Milli sporcular, düzenlenen törende Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’den anahtar ve ruhsatı teslim aldı. Mücadelelerinden dolayı gençleri taktir eden Öztekin, sporla yaşayan gençleri bu tarz hediyelerle teşvik etmek gerektiğini belirtti.

“Bugün burada gençlerimize araçlarını hediye etmiş olduk”

Sporcuların aldıkları bronz madalyalar ile birlikte Kağıthane Belediyesi olarak ödüllendirmek üzere iki ayrı sporcuya iki ayrı araba hediye ettiklerini belirten Başkan Öztekin şöyle konuştu: "Kağıthane Belediyesi olarak gençlerimizi tebrik ediyoruz. Ülkemizi temsil ettiler ve Kağıthane Belediye Spor Kulübü’nde ki lisanslı iki sporcumuz da bronz madalya kazanmış oldu. Bu aldıkları bronz madalyalarla birlikte Kağıthane Belediyesi olarak da biz de gençlerimizi ödüllendirelim istedik. Bugün burada gençlerimize araçlarını hediye etmiş olduk. Sporla yaşayan sporla buluşan evlatlarımızı teşvik etmek için de güzel bir gün oldu. Ben tekrar tebrik ediyorum onları" dedi.

“Avrupa ve dünya şampiyonalarımız devam ediyor”

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında ter dökerek bronz madalya kazanan Milli Sporcu Merve Çoban, yaşadığı mutluluğu ifade etti. Önümüzdeki süreçte Avrupa şampiyonasında başarı elde etmeyi hedefleyen Çoban, "Çok mutluyum. Bizim burada kocaman bir ailemiz var. Bize bir hediye taktim ettiler. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Olimpiyatlar biliyorsunuz ki çok büyük bir organizasyondu. Biz de ilk defa katıldık ve ilk defa katılmamıza rağmen derece aldık. Oranın psikolojisi çok farklıydı gerçekten. Başkanımıza, yöneticilerimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ederim. Maçlarımız devam ediyor. Olimpiyatlarda yokuz maalesef ama Avrupa ve dünya şampiyonalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de Avrupa şampiyonası var büyük organizasyon olarak. Hedefim onlarda şampiyonluk elde etmek" ifadelerini kullandı.

“Sporcuların bir başarı kazandıktan sonra ödüllendirilmesi çok önemli bir şey”

Milli karateci Ali Sofuoğlu ise Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane Belediye Spor Kulübü’ne teşekkür ederek şunları kaydetti: "Çok mutluyum. Bugün burada bu organizasyonu düzenlediği için belediyemize ve kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Tabi bütün sporcuların bir başarı kazandıktan sonra ödüllendirilmesi taktir edilmesi insanların gözü önünde çok önemli bir şey. Ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim."

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