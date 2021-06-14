banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
SGK'ya katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
SGK'ya katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu

Milli Sporcu Hasan Berkay Günbaz’dan, Dünya Şampiyonası yolunda çifte zafer

Gaziosmanpaşalı Milli Sporcu Hasan Berkay Günbaz, Ankara’da gerçekleştirilen U19 Milli Takım Seçmelerinden 2 şampiyonlukla döndü. Ekim ayında Çin’de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan Günbaz’ın hedefi dünya şampiyonluğu.

Genel 14.06.2021, 22:11
Milli Sporcu Hasan Berkay Günbaz’dan, Dünya Şampiyonası yolunda çifte zafer

Gaziosmanpaşalı Milli Sporcu Hasan Berkay Günbaz, Ankara’da gerçekleştirilen U19 Milli Takım Seçmelerinden 2 şampiyonlukla döndü. Ekim ayında Çin’de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan Günbaz’ın hedefi dünya şampiyonluğu.

Ankara Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilen Badminton U19 Milli Takım Seçmeleri tamamlandı. Gençler Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan ve 5 kategoride yapılan turnuvaya Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü’nün milli sporcusu Hasan Berkay Günbaz damga vurdu. Tek Erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Günbaz, Çift Erkekler kategorisinde de partneri Nurullah Saraç ile birlikte şampiyonluğu elde etti.

Dünya şampiyonluğu için mücadele edecek

Milli Takım Seçmelerinden çifte zaferle dönen Gaziosmanpaşalı milli sporcu Hasan Berkay Günbaz, elde ettiği sonuçlarla Ekim ayında Çin’de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası ile o tarihe kadar yapılacak diğer uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Avrupa 3’üncülüğü unvanı da bulunan milli sporcu, Dünya Gençler Şampiyonası’nda şampiyonluk elde ederek, ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüde dalgalandırmayı hedefliyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
16°
az bulutlu
banner493