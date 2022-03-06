Sivas’ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü’nde buz altında tüpsüz olarak gerçekleştirmeyi planladığı dünya rekoru denemesi başarısızlıkla sonuçlanan milli sporcu Birgül Erken, “Kısa bir bayılma yaşadım, bu yaptığımız sporun bir parçası” dedi.

Milli sporculardan serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, dünya buz altı tüpsüz serbest yatay dalış rekorunu kırmak için bugün Sivas’ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü’nde buz altına girdi. Tüpsüz olarak tek nefeste 120 metrelik parkuru tamamlamaya çalışan Erken, rekor denemesini geçirdiği baygınlık nedeniyle gerçekleştiremedi. Erken, rekor denemesi sonrası yaptığı açıklamada, “Başarılı olamadık, denedik. Aslında antrenmanlarda yaptığımız bir dereceydi. Heyecan faktörü başta olmak üzere birçok faktör etkiliyor. Bugün birazcık daha soğuk. Dipte işaretleri göremedim. Bu beni mental olarak etkiledi. Flaşörü de göremedim. Flaşörün yandığı söylendi ama 130 metreye vardığımda halen flaşörü görememiştim. 130’u geçme noktasında ipe takıldım. Geri dönü çıktı, bunlar etkiliyor. Bu spor mental bir spor. Hazır olsanız da koşullar hazır değilse orada yarı yolda kalabiliyorsunuz. Rekoru kırdık, geçtik öteye. Bir takım işaretleri göremememden dolayı olmadı. Şimdi kontrol ettiğimde 100 işaretinin şöyle yan döndüğünü gördüm. Bunu görünce 26 metre kaldı diyerek bastım. Orada bir kafa karışıklığı başladı. 126 metrede de flaşörün yanması gerekiyordu, onu göremedim. Belki orada bilinç kaybı başladı. Kısa bir bayılma yaşadım. Bu yaptığımız sporun bir parçası. Açıkçası tehlikeli bir durum yok, gayet iyiyim” şeklinde konuştu.

Fransız sporcu Aurore Asso, 8 Nisan 2015’te Grönland’da buz altında tek nefeste 112 metrelik mesafe ile dünya rekoru kırmıştı. Birgül Erken, elde edeceği rekoru 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithaf edeceğini açıklamıştı.