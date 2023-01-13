Milli sinemanın öncü yönetmeni Yücel Çakmaklı, Zeytinburnu’nda anıldı.

Birçok edebİ eseri başarıyla sinemaya uyarlayan ve kendine has bir sinema dili oluşturan yönetmen Yücel Çakmak, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta adına düzenlenen bir panelle anıldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, “Yücel Çakmaklı 86 Yaşında” paneline ev sahipliği yaptı. Panelin moderatörlüğünü ise Yönetmen İhsan Kabil üstlendi. Panelin diğer konuşmacıları ise Ali Osman Emirosmanoğlu, Nazif Tunç ve Mesut Bostan oldu. Panelde Türk Sineması’na bir ömür vakfetmiş yönetmenin yaşamı, filmleri ve sinema dili ele alındı.

“Yücel Çakmaklı, film çekimi esnasında bambaşka bir hale girerdi”

Ali Osman Emirosmanoğlu Yücel Çakmaklı ile film çekme serüvenlerini anlatırken Çakmaklı’nın kişiliğine de değindi. Emirosmanoğlu, “Arkadaşları da bilir Yücel çok sakin, çok kibar, kimseye en ufak bir kötü söz söylemeyen bir arkadaşımızdı. Fakat film çekimi sırasında Yücel gider başka bir insan gelirdi. O kadar hırslı, o kadar atak, geceleri az uyur, sabah erkenden gelir. Yani bambaşka bir hale girerdi” dedi.

“Yücel ağabey kasabada seyrettiğim ilk filmlerden birinin yönetmeniydi”

Panelin ikinci konuşmasını yapan Nazif Tunç, “Yücel Ağabey, kasabada seyrettiğim ilk filmlerden birinin yönetmeniydi. Yani İstanbul’a gelmeden evvel bir Trakya kasabasında ‘Garip Kuş’ diye bir film seyretmiştim. Hatta paramız yoktu, içeri giremiyorduk. Filmin on dakikalık başlangıcını dışarı hoparlörle verirlerdi ve ben de param olmadığı zamanlarda sesleri dinler filmi hayal etmeye çalışırdım. İşte araba taşta mı gidiyor, taşta gidiyorsa şehirdedir, kasabadadır, toprakta gidiyorsa atlar kırdadır falan diye böyle hayal dünyamı kamçılayan birtakım illüzyonlarla filmleri seyrederdim. ‘Garip Kuş’ filmi beni etkilemişti ve seyrederken de hüngür hüngür ağladım” ifadelerini kullandı.

“Sinemaya gitmeyen birçok insanı sinemaya getirmiş biridir yücel çakmaklı”

Panelin üçüncü konuşmasını Doç. Dr. Mesut Bostan yaptı. Bostan, Yücel Çakmaklı’nın Türk sinemasındaki yerini şu sözlerle anlattı: “Benim annem yıllarca bir sinema salonuyla yan yana bir evde oturdu. Ama hiç sinemaya gitmemişti. İşte, ‘hoca kızı sinemaya gider mi?’ diye gitmiyor. İlk gittiği film de ‘Birleşen Yollar’dır. Yücel Çakmaklı, sinemaya gitmeyen birçok insanı sinemaya getirmiş biridir. Nazif Bey’in de söylediği gibi Yeşilçam’ın yüksek duvarlarına bir şekilde kendi seyircisini getirerek, zanaat içerisinde, zanaatı öğrenerek, Yeşilçam’da güç kazanarak bir anlamda kendilerini kabul ettirmiş figürlerdir ikisi de” açıklamasında bulundu.

Programın son kısmında izleyiciler arasında bulunan ünlü senarist Atilla Gökbörü ve Yeşilçam’ın en önemli görüntü yönetmenlerinden Çetin Tunca da söz alarak Yücel Çakmaklı’ya dair duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Panel, izleyicilerden gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.