Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları’nın Cumhuriyet Bayramı gösterisini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi’nde selamlama ve gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi’nde selamlama ve gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin görüntülerini paylaştı. Türk Yıldızları’nın selamlama ve gösteri uçuşu izleyenleri mest etti.