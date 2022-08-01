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Hastanede silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahsın ortağı, “Tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu”
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket edeceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket edeceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket edeceğini açıkladı.
Genel 01.08.2022, 07:35
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket edeceğini açıkladı.