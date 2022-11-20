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Milli Savunma Bakanlığı: "İcra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Milli Savunma Bakanlığı: "İcra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Genel 20.11.2022, 13:50
Milli Savunma Bakanlığı: "İcra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."