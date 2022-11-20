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Milli Savunma Bakanlığı: "Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG, bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya
Milli Savunma Bakanlığı: "Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG, bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz."
Genel 20.11.2022, 17:14
Milli Savunma Bakanlığı: "Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG, bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz."