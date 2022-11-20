Milli Savunma Bakanlığı: "Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG, bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz."