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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19’u atlattı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19’u atlattığını açıkladı. Bakan Akar, “Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğiz" dedi.
Genel 15.02.2022, 12:29 15.02.2022, 12:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19’u atlattığını açıkladı. Bakan Akar, “Testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.