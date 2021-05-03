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Türkiye'de trambolin sporu için bir ilk: Elif Çolak ve Sıla Karakuş Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla döndü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın başkenti Trablus’a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın başkenti Trablus’a gitti.
Genel 03.05.2021, 13:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın başkenti Trablus’a gitti.