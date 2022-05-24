Milli Savunma Bakanı Akar’dan şehitler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için taziye mesajı yayımladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Bakan Akar’ın taziye mesajı yayımladı. Akar’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”