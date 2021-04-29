Milli Savunma Bakanı Akar’dan Pençe-Yıldırım Harekatı şehidine başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üs bölgesine terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.