Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca’dan Hatay kent merkezinde inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki

arama-kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Hatay’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çalışmaları yerinde takip etti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne giden Bakanlar Akar ve Koca, çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Buradan kent merkezine geçen Bakanlar Akar ve Koca arama-kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini yerinde incelemelerinin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi’ne geçti. Bakanlar Akar ve Koca’ya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.