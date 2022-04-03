banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
350 yıllık çınar ağacında Allah lafzı
350 yıllık çınar ağacında Allah lafzı
Kerem Kamal:
Kerem Kamal: "Dünya şampiyonu olma sözü veriyorum"
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor"

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin “İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak” dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında konuştu. Bakan Akar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili “İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak” açıklamasında bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Akar, “1 Ocak 2022’den itibaren de bugüne kadar 722 terörist etkisiz hale getirildi” şeklinde konuştu.

Genel 03.04.2022, 23:23
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin “İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak” dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında konuştu. Bakan Akar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili “İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak” açıklamasında bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Akar, “1 Ocak 2022’den itibaren de bugüne kadar 722 terörist etkisiz hale getirildi” şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve kahraman gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvet komutanları, il ve ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Program Halil Necipoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile başladı.

“Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık”

Programda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Şehitlik ve gazilik en önemli rütbe, en büyük rütbe, en önde gelen rütbe, en önemli makam. Dolayısıyla bunun bilincinde olarak şehitlerimize, gazilerimize ne kadar saygı göstersek onlara ne kadar hürmet etsek az olduğunu biliyoruz. Biz gerçekten ordu - milletiz, gazi - milletiz, gazayı bilen milletiz. Diğer taraftan da ordumuz peygamber ocağı olarak bilinen bir ordu. Dolayısıyla bunun ikisinin karşı karşıya gelmesinden ortaya çıkan müthiş bir sinerji, bir kuvvet var. Bu istikamette bu zamana kadar ordumuz, güvenlik güçlerimiz çalışmalarını yaptılar, yapıyorlar. Aynı şekilde inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamak için de bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz. Ve sizlerin şehitlerin, gazilerin, ailelerinin, çocuklarının, eşlerinin, yakınlarının gözyaşlarının da hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

“Teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar”

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Akar, “Bu şekli ile terörle mücadele bir tarafta yurt içinde ve sınır ötesinde Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeyinde devam ederken, diğer taraftan da sınır ötesindeki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bugüne kadar 24 Temmuz 2015’ten itibaren yoğun bir şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Yurt içinde Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2022’den itibaren de bugüne kadar 722 terörist etkisiz hale getirildi. Ve bu mücadele bitmedi, bitmeyecek teröristler hiçbir şekilde rahat değil. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar, teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. İster PKK deyin ister YPG deyin bunların birbirinden farkı yok. Suriye’nin kuzeyindeki YPG, Irak’ın kuzeyindeki PKK, onlar birbirinin aynısı. Bunların arkasında kim olursa olsun bunları kimler destekliyorsa desteklesin Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz bunların peşindeyiz. İnşallah bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah 85 milyon vatandaşımızı 40 seneden beri başımıza musallat olan bu beladan kurtaracağız” şeklinde konuştu.

“Bir an önce ateşkesin yapılması bir an önce tahliyelerin gerçekleştirilmesi, istikrarın sağlanmasını istiyoruz”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili konuşan Bakan Akar “Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna’da meydana gelen bu çatışmayla alakalı olarak da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklar ile beraber gerekli çalışmalar yapılıp Antalya’da Dışişleri Bakanımız tarafından dışişleri bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, dileğimiz çok kısa bir zaman sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin bir araya getirilmesinin olacağını biz değerlendiriyoruz, bekliyoruz. Bu çerçevede bir an önce ateşkesin yapılması bir an önce tahliyelerin gerçekleştirilmesi, istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin yapmadığı kadar insani yardım konusunda cömert davrandı Ukrayna’ya karşı. Oradaki insani dramı hafifletebilmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ve hala elimizden geldiğince ne yapabilirsek insani yardım konusunda bunları yapmayı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak, oradaki insanların tahliyesi de mümkün olacak. Daha sonra da orada bir barış ortamı, görüşmeler istikrar ortamı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Hakkınızı hiçbirimiz hiçbir şekilde ödeyemeyiz”

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise “Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridir. Ancak siz bilemezsiniz’ buyuruyor. Vatan sevgisi imandandır. Şehitlik ve gazilik, vatan, devlet, millet, bayrak ve ezan sevgisinin en taçlanmış halidir. Kahraman ordumuz, tarihinden gelen o asil duruşuyla dün Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bugün de vatan savunmasında en büyük gücümüz en büyük dayanağımızdır. Aziz şehitlerimizin çok sevgili aileleri, şehadete bir gül bahçesine girer gibi koşan evlatlarınız kalbimizin en müstesna yerinde ebediyen yaşamaya devam edecekler. Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerimiz, göğsünüzde taşıdığınız madalyalar, bu milletin şerefidir, onurudur. Hakkınızı hiçbirimiz hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet, sizlerin kıymetini ve değerini asla ama asla unutmayacak. Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz. Yeter ki dualarınızı üzerimizden eksik etmeyin. Bizler için en büyük ödül sizlerin hayır dualarıdır” diye konuştu.

Program İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yemek duası ile sona erdi.

Yorumlar (0)
12°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
İmsak 05:10
Güneş 06:38
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:37
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22