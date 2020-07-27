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Milli Savunma Bakanı Akar Mersin’de
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, BERABERİNDE KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR İLE MERSİN'DE ASKERLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN KAZA YAPTIĞI BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU, HASTANEDE YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ.
Genel 27.07.2020, 14:18
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mersin’de askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu.
Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesinin ardından Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile Mersin’e geldi.
Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi alan Akar’ın bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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