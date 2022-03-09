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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 3 Nisan’da Filistin ve İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
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Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Dragone’u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone’u kabul etti.
Genel 09.03.2022, 18:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone’u kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone’u kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de yer aldı.