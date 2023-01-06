Milli Savunma Bakanı Akar: "Dağlar, tepeler her yer temizlendi. Bunlar yurt içinden atıldıktan sonra peşlerini bırakmadık, bırakmayacağız"

- 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’nda açıklamalarda bulundu

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

- "Mehmetçik görevini başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Girilemez denilen yerlere girdik ve çıktı"

- "Mehmetçik girilemez denilen yerlere girdi, çıkılamaz denen yerlerden çıktı"

- "Terörle mücadeleden başka amacımız olmadığını ortaya koyduk. Yeni bir göç dalgasının kabul edilebilir olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik. Sorunun elimizden geldiğince barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesini arzu ediyoruz."

- Girişimlerimizin hiçbirine Yunanistan’dan olumlu yanıt almadık. Gerginliğin giderilmesi için destek vermiyorlar. Biz saldırıda, tacizde bulunmuyoruz. Ama bize yapılan hiçbir tacizi de karşılıksız bırakmayacağız. Kışkırtıcı tavrınızdan vazgeçin diyoruz. Biz tüm yaptıklarınıza rağmen problemleri diyalog yoluyla çözelim diyoruz. Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın. Ayaklarınız yere bassın. Bu dostluk elini tutmakta gecikmeyin."