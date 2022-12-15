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Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cibuti, Somali ve Sudan Büyükelçilerini kabul etti.
Genel 15.12.2022, 19:59
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cibuti, Somali ve Sudan Büyükelçilerini kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Cibuti Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ve Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti” ifadelerine yer verildi.