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Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cibuti, Somali ve Sudan Büyükelçilerini kabul etti.

Genel 15.12.2022, 19:59
Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cibuti, Somali ve Sudan Büyükelçilerini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Cibuti Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ve Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb’i kabul etti” ifadelerine yer verildi.

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