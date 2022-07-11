Milli Saraylar’dan "çini" açıklaması

Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı’nda 3. Murat Has Odasının girişinde bulunan çinilerin matkapla delindiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "Tarihî çiniler üzerine 1950’li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır" denildi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Topkapı Sarayı 3. Murat Has Odası girişinde bulunan tarihi çinilerin matkapla delindiğine yönelik yapılan haberleri yalanladı. Açıklamada, "Topkapı Sarayı çinilerinin matkapla delindiğine dair sosyal mecralarda ve bir takım internet sitelerinde yer alan iddialar, maksatlı ve gerçek dışıdır.

Harem Dairesi III. Murat Has Odası girişinde yer alan tarihî çiniler üzerine 1950’li yıllarda eklenen kapı kancaları, restorasyon çalışmaları sebebiyle çıkarılmış, gerekli müdahaleden sonra aslına uygun şekilde yerlerine takılacaktır. Milli Saraylar sorumluluğundaki alanlarda iddia edildiği gibi çinilerin matkapla delinmesi veya restorasyona aykırı herhangi bir müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Huzur ve mutluluğu milletçe hep birlikte yaşadığımız bayram gibi özel günlerde ortaya atılan gerçek dışı iddialar, maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" ifadelerine yer verildi.