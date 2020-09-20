Milli Piyango 19 Eylül sonuç sorgulama sayfası

Milli Piyango tarafından her ayın 9, 19 ve 29’unda Milli Piyango büyük çekilişi yapılıyor. Bu ayın 19’unda yani bugün yapılan çekiliş ise “Safranbolu Evleri”ne özel olarak yapılıyor.

3 Milyon lira büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekilişi saat 15.30’da başlayacak. Milli Piyango’nun resmi internet sitesi “millipiyangoonline.com” ve Milli Piyango YouTube kanalı üzerinden büyük çekiliş canlı olarak izlenebilecek. Saat 17.30’da ise amorti çekilişi yapılacak. 17.30’daki çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlara millipiyangoonlien.com’dan ulaşılabilecek.