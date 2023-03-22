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Milli Muharip Uçak’ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak’ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.
Genel 22.03.2023, 23:40 23.03.2023, 08:28
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 22, 2023
Mühendislerimizin emeğine sağlık.
Bu gurur hepimizin.
Hayırlı olsun!@TUSAS_TR pic.twitter.com/OG8fMOtr5K