Milli hava savunma sistemi SİPER’de bir aşama daha geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aselsan, TÜBİTAK SAGE ve Roketsan ortaklığında geliştirilen, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi SİPER’de bir aşamanın daha başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, SİPER’in ateşlenme görüntülerini paylaştığı gönderisinde, “Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz #SİPER’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SİPER Hava Savunma Füzeleri

En az 70 kilometre menzile sahip olacak SİPER Hava Savunma Füzeleri, 88 konfigürasyonundaki bir füze fırlatma aracı üzerine teçhiz edilecekler. Geliştirme süreci devam eden füzelerin menzilinin 100 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

Her bir SİPER Hava Savunma Sistemi Bataryası; dört adet SİPER Füze Fırlatma Sistemine (FFS), en az iki adet Füze Taşıma Yükleme Sistemine (FTYS), bir adet TEIRS Arama Radarına (AR), bir adet Atış Kontrol Merkezine (AKM), bir adet Atış Kontrol Radarına (AKR), bir adet Filo Kontrol Merkezine (FKM) ve üç adet Haberleşme İstasyon Aracına (HİA) sahip olacak.

SİPER Sistemi’nde Arama Radarı olarak ise ASELSAN tarafından geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi kullanılacak.