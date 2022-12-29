Milli Eğitim Bakanlığı: "Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soru

Milli Eğitim Bakanlığı: "Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."