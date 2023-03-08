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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz."
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz."
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz."
Genel 08.03.2023, 12:47
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz."