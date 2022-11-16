Milli Eğitim Bakanı Özer: “Bizleri bu terör saldırıları yıldırmayacak, dimdik ayakta yolumuza devam edeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, patlamada hayatını kaybedenlerin anısına kurulan platforma çiçek bırakarak, “Bizleri bu terör saldırıları yıldırmayacak. Biz yeniden birlik ve beraberliğimizi yeniden inşa ederek dimdik ayakta, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 13 Kasım günü İstiklal Caddesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı patlamanın olduğu alana gelerek, hayatını kaybedenler için kurulan platforma çiçek bıraktı.

Kısa bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Haftasonu acı bir terör saldırısıyla sarsıldık. 6 canımızı kaybettik, 81 yaralımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da rabbimden şifa diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ayrı bir acı yaşadık. 6 şehidimizin 3 tanesi Milli Eğitim Camiamızdan. Bir tanesi Arzu öğretmenimi 41 yaşında, bir diğeri Arza öğretmenimizin kızı Yağmur, bir diğeri de 9 yaşındaki Ecrin çocuğumuz maalesef bu terör saldırısı nedeniyle aramızdan ayrıldılar. Tabi terörü lanetle kınıyoruz. Sayın içişleri bakanımızın açıkladığı gibi mesajı her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti aziz milletiyle birlikte bu kutlu yürüyüşüne, Türkiye Yüzyılını ilmek ilmek dokumayla ilgili kararlı yürüyüşüne devam edecek. Bizleri bu terör saldırıları yıldırmayacak. Biz yeniden birlik ve beraberliğimizi yeniden inşa ederek dimdik ayakta, yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşları için değil, bütün dünyadaki mazlum vatandaşlar içinde çok kritik bir ülke. Onun için eskisinden olduğundan çok daha fazla sararak, yaralarımızı hızlı bir şekilde sararak memleketimize, milletimize umut olmaya devam edeceğiz” dedi.

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