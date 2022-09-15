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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.
Genel 15.09.2022, 10:02
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.
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|4
|3
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|2
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|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|4. Brighton
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|13
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|20. Leicester City
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|Takımlar
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|5
|15
|2. Barcelona
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|13
|3. Real Betis
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|12
|4. Osasuna
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|5
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|10
|7. Atletico Madrid
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|10
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|5
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|4
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|1
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