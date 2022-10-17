Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "(Amasra’daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız."