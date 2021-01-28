Milletvekili Nasır’dan İzmir’e iki müjde

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, sergilediği çabaların sonucunda İzmir’in 1/100.000’lik planlarının onaylandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin de bakanlıkça onaylandığı müjdesini verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin bakanlıkça onaylandığı müjdesini verdi. Nasır ayrıca, İzmir’in 1/100.000’lik planlarının onaylandığını da ifade etti. Nasır, “Yıllarca plansızlığın neden olduğu sorunlarla uğraşan ve her fırsatta planlı bir yapıya kavuşması için mücadele ettiğimiz güzel İzmir’imiz, 1/100.000’lik planlarının yıllar sonra onaylanmasından sonra, artık bir imar yönetmeliğine de kavuştu” dedi. Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin onayına ilişkin de şu görüşleri paylaştı: “Plansızlık, İzmir’in uzun yıllardır sürüncemede kalan ve adeta yılan hikayesine dönen büyük bir sorunudur. İzmir’in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2012 yılından bu yana hazırlamadığı ve talep etmediği bu imar yönetmeliği yüzünden kaybı çok büyük olurken, bu kadar önemli ve yaşamsal konudaki boşluk kentimiz için izah edilebilir ve anlaşılabilir bir şey değildi. Yıllarca bir inşaat mühendisi ve sivil toplum kuruluşu başkanı olarak İzmir’in imar yönetmeliğine kavuşması için uğraş vererek İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi imar yönetmeliğini, kentin geleceğine uygun bir projeksiyonla hazırlamasının önemine dikkat çektik. Bugün bu konunun önemi daha iyi anlaşıldı.”

"Partiler ve siyaset üstü bir konu"

Nasır, “Allah nasip etti, milletvekili oldum. Çözüm için milletvekili olduğum andan itibaren konuyu gündemde tuttum. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in çabaları ve bakanlık bürokratlarının destekleriyle uzun uğraşlardan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine hazırlatılabilen yönetmelik, bakanlıkça onaylandı. Bu konuda emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu. İzmir’in önünün açık, geleceğinin parlak olduğunu dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “Bu konuda yerel yönetimler üzerlerine düşen görevleri hızla yerine getirmelidir. Artık bir dakika bile zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Depremle yaşadığımız gerçeğini unutmadan, doğru planlama ve yapılarla hemşerilerimizi daha yaşanır bir kente kavuşturmanın çabası içinde olmalıyız. Bu konu, partiler ve siyaset üstü bir konu ve sorumluluktur. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İzmir’imiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.