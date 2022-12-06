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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sof Çalıştayı’na katıldı
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sof Çalıştayı’na katıldı. Özer: "Tüm kursları dijital platforma aktaracağız. Kısaltması ’HEMBA’ olan ’Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı’ ile 2022’nin sonuna kadar tüm eğitim içeriklerini dijital platformda buluşturacağız"
Genel 06.12.2022, 11:11
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Sof Çalıştayı’na katıldı. Özer: "Tüm kursları dijital platforma aktaracağız. Kısaltması ’HEMBA’ olan ’Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı’ ile 2022’nin sonuna kadar tüm eğitim içeriklerini dijital platformda buluşturacağız"