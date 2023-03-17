Anadolu’daki ilk kilise olarak bilinen Kayseri’deki Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde düzenlenen ’Miçing’ ayininde depremzedelere dua edildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II, "Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız için dua edeceğiz" dedi.

Ermeniler tarafından yapılan ve tarihte adına ilk defa 1191 yılında rastlanan Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi, Miçing ayinine ev sahipliği yaptı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II önderliğinde yapılan ayine; Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve az sayıda kişi katıldı. Mumların yakıldığı ayinde depremzedeler içi dualar edildi.

Miçing ayininde Türkiye ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edeceklerini söyleyen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II, "Biz geleneksel olarak, her sene bir kez kilisemizi ziyaret eder, ayinimizi sunardık. Pandemi nedeniyle 3 yıldır gelemedik. Allah’ın izniyle bugün gerçekleştireceğiz. Ecdadımız için dua edeceğiz. Ülkemiz için ve özellikle depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımız için dua edeceğiz. Onlara Allah rahmet eylesin. Dün Memduh Büyükkılıç ile görüştüm. Kendisi Kayseri’nin deprem bölgesine nasıl yardım ettiğini bize anlattı. Gerçekten etkileyiciydi. Kayseri önemli bir kentimiz. Burada bizim Hristiyan geçmişimiz var. Bu şehrin zenginliğini oluşturuyor. Bu kilisenin burada olması ve bizim gelerek burada ibadetimizi yapmamız ve gelen turistlere bu kilisenin açılması Kayseri’ye ayrı bir değer kazandırıyor. Bu şehrin çok kültürlü ve çok renkli olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Bizim katılımımız genellikle çok olur ve biz buradan İskenderun’a da giderdik. Öyle ki turlar iptal edildi. Sadece bireysel olarak gelebilenler katıldılar. Burası tadilattan geçti. Burayı tekrar ibadete açabilmek için ayin yapmamız gerekiyordu. Küçük katılım var ama önemli bir ayinde bu günü kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker de, "Allah bir daha bize böyle bir acıyı yaşatmasın, çok üzüldüm. İnşallah hep birlikte bu işin içerisinde çıkacağız. Biz her sene Miçing ayinini icra ediyoruz. Bu büyük orucun yani bizim Paskalya orucu diye tabir ettiğimiz orucun ortasına gelen zaman sürecidir. Fakat depremden dolayı yine az insan geldi. Buradan İskenderun ve Hatay’a gidiyorduk ama depremden dolayı oralara yine gidemeyeceğiz. Burada ayinimizi icra edip, İstanbul’a döneceğiz. Depremzedelere İstanbul’da dua edildi ancak burada da edilecek. Ben tekrardan başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.