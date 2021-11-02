Michelin'den kış dönemi için kararsız kalanlara lastik alternatifleri

İSTANBUL (AA) -Michelin, kış lastiği seçiminde "kış lastiği" ve "dört mevsim lastik" konusunda kararsız kalan sürücülere farklı alternatif sunmakla birlikte, lastik seçimi ne olursa olsun, lastiklerin mutlaka 3PMSF kış sertifikasına sahip olması gerektiğine işaret ediyor.

Michelin açıklamasına göre, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sürücülerin gündeminde nasıl bir kış lastiği seçsem kararsızlığı yaşanıyor. Bu konuda karar vermek çoğu sürücü için kolay olmuyor.



Seçim kararsızlığı büyük ölçüde kış lastiği ile dört mevsim lastikler arasında gerçekleşiyor. Lastik sektöründe uzun ömürlü teknolojiler geliştiren ve sürücülere maksimum performans sunan Michelin, kararsızlık yaşayan sürücülere iki tavsiyede bulunurken, lastik seçimi ne olursa olsun alınacak lastiklerin kış sertifikasına sahip olması gerektiğine işaret ediyor.

Dört mevsim lastiklerin yıl boyunca hareketliliği sağlamak için tasarlandığını ve yaz–kış lastiklerinin çeşitli avantajlarından yararlanarak mevsim ne olursa olsun sürüş güvenliği sunduğunu belirten Michelin, dört mevsim lastiklerin, yoğun kar yağışı gibi aşırı hava koşullarının üstesinden gelmek için üretilmediğine dikkati çekiyor. Dört mevsim lastiklerin ıslak zemin, hafif buzlanma ve hafif kar yağışı gibi koşullarda en iyi performansı sergilerken, , kış koşulları ile nadiren karşılaşılan durumlarda mevsim geçişlerinde lastiklerini değiştirmek istemeyen sürücüler için öneriliyor.

Yoğun kar yağışı gibi zorlu hava koşullarının üstesinden gelmek için tasarlanan kış lastikleri, 7 derecenin altındaki düşük sıcaklıklarda tam performans veriyor. Özel kauçuk yapısına ve sırt desenine sahip kış lastikleri ıslak zeminde suyu en iyi şekilde tahliye ederek, suda kızaklama (aquaplaning) riskini en aza indiriyor. Kış lastikleri üzerinde bulunan lameller (kılcal kanallar) sayesinde de karlı zeminde üstün performans sergiliyor ve kış lastikleri özel sırt deseni sayesinde de daha büyük pençe etkileriyle karlı zeminde aracın çekiş gücü destekliyor.

Sürücülerin seçimi ne olursa olsun, lastik seçerken en önemli konunun lastiğin kış sertifikasına sahip olması olduğunu belirten Michelin, kış lastiği sertifikasının (3PMSF), bağımsız kuruluşlar tarafından gerçek kış koşullarında test edildikten sonra verilen bir sertifika olduğuna dikkati çekiyor.





- Michelin Alpin 6 ve Michelin CrossClimate2 alternatifleri





Hava şartlarının değişkenlik göstererek bölgesel iklim farklılıkların keskin bir şekilde yaşandığı Türkiye’de, sürücülere kış lastikleri konusunda çeşitli alternatifler sunan Michelin, lastik seçiminde zorlu kış koşuları ile ne sıklıkla karşılaşıldığının önemli olduğuna dikkati çekiyor. 7 derecenin altındaki düşük sıcaklıklar, yoğun yağan yağmur veya kar yağışı gibi zorlu kış koşullarıyla sık karşılaşılması durumunda, kış lastiklerinin tercih edilmesi gerekirken, bu konuda zorlu kış koşullarında uzun ömürlü güvenlik sunan Michelin Alpin 6 lastiklerin doğru bir seçim olacağını ifade ediyor.

Zorlu kış koşulları ile nadiren karşılaşıldığı durumlarda da her mevsim kullanılabilen dört mevsim lastiklerin tercih edilebileceğini belirten Michelin, hem yaz hem de kış koşullarında sürüş güvenliği ve performanstan ödün vermek istemeyen sürücülere Michelin’in yeni nesil dört mevsim lastiği Michelin CrossClimate2'yi öneriyor.