Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
97848
ALTIN
377.105
DOLAR
6.9424
STERLİN
8.6674
EURO
7.5510

Michelin ve Enviro’dan sürdürülebilirlik için iş birliği

Çevre dostu Michelin, ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürmek amacıyla Enviro ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği ile birlikte artık aşınmış ve ömrünü tamamlamış olan lastikler geri dönüştürülerek, yeni materyallerin üretilmesinde kullanılacak.

Michelin ve Enviro’dan sürdürülebilirlik için iş birliği

Çevre dostu Michelin, ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüştürmek amacıyla Enviro ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği ile birlikte artık aşınmış ve ömrünü tamamlamış olan lastikler geri dönüştürülerek, yeni materyallerin üretilmesinde kullanılacak.

17 Nisan 2020 Cuma 14:49
1268 Okunma
Michelin ve Enviro’dan sürdürülebilirlik için iş birliği

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, sürdürülebilir bir dünya için yeni bir iş birliğine gitti. Kullanım ömrünün sonuna gelen lastikleri geri dönüştürmek amacıyla bir İsveçli start-up şirketi Enviro ile iş birliği yapan Michelin, Enviro ile birlikte yenilikçi bir piroliz teknolojisi geliştirecek ve bu teknolojinin geniş ölçekte endüstriyelleşmesini sağlayacak.

Yeni teknolojiyle doğaya katkı

Her yıl yaklaşık 1 milyar lastiğin kullanım ömrünün sona erdiği dünyada geri dönüşüm hem sektör hem de müşteriler için büyük önem taşıyor. Michelin ve Enviro birlikte geliştirecekleri piroliz teknolojisi sayesinde, ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüştürülmesini sağlayarak doğaya büyük bir katkıda bulunacak.

Sürdürülebilir hareketliliğin taahhüdü

Bu ortaklığın Michelin’in ‘Tam Sürdürülebilirlik’ vizyonuyla mükemmel bir biçimde uyuştuğunu ifade eden Michelin Hizmetler ve Çözümler, Yüksek Teknoloji Ürünleri İş Kolu Yöneticisi Sonia Artinian-Fredou, “2017 yılında geri dönüştürülmüş lastiklerden yüksek teknoloji ürünü mikro tozlar elde etme alanında uzman olan Lehigh Technologies şirketinin satın alınmasının ardından kurulan bu ortaklık Michelin'in geri dönüşüme ve sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin uzun vadeli taahhüdünün bir diğer kanıtı niteliğinde’’ diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜRCİSTAN'DA ARAÇ KULLANIMI YASAKLANDI
GÜRCİSTAN'DA ARAÇ KULLANIMI YASAKLANDI
Sosyal izolasyonda kişisel çıkarımlarımız neler?
Sosyal izolasyonda kişisel çıkarımlarımız neler?
Ebru Şallı 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti
Ebru Şallı 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim