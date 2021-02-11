MHP lideri Bahçeli’nin “Cacabey” önerisine destek

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim çağrısının ardından astronot kelimesi yerine Gökbilimci Cacabey’in ismini önermesi ünlü bilim adamının doğum yeri olan Çorum’un İskilip ilçesinde memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Uzay Ajansı’nın “Göğe bak, Ay’ı gör” sloganıyla duyurduğu uzaya bilim insanı gönderme projesinin ardından isim tartışmaları devam ediyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında astronot kelimesi için Gökbilimci Cacabey’in ismini önermesinin son derece önemli ve isabetli olduğunu söyledi.

“Bu öneri tarihi bir derinliğe dayanmaktadır”

Cacabey’in Selçuklu Devleti zamanında Kırşehir’de kendi ismi anılan medresede gökbilimi üzerine araştırmalar yapmış önemli bir bilim insanı ve devlet adamı olduğunu dile getiren Başkan Ali Sülük, “Bu özellikleriyle tarihimizin parlak yıldızlarından birisi olan Cacabey genel başkanımız tarafından astronot yerine kullanılması önerisi tarihi bir derinliğe milli bir anlayışa dayanmaktadır. Bilge liderimizin bu önerisi bilim insanlarımıza, bilime meraklı gençlerimize gücünü şanlı maziden alan aydınlık bir atiyi kurma görevidir. Bu uğurda gençlerimizi yüreklendirme ve teşvik etme hamlesidir” dedi.

“Cacabey gözlemevi kurulacak”

İskilip Belediyesi olarak Cacabey’in tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması için Cacabey adına Gökbilimi merkezinin kurulması için çalışması yapacaklarını dile getiren Sülük, “Cacabey İskilip’te yaşamış İskilip’in önemli değerlerinden birisidir. İskilip Belediyesi olarak genel başkanımızın bu önerisi üzerine çalışmalar yürüteceğiz. İlçemizin Cacabey ile tanıtılmasına bir nebze de olsa tanıtılmasına katkı sağlayacağız. Cacabey ismini ören Genel başkanımıza, yapılacak çalışmalarda destek olan il başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Araştırmacı-Yazar Nurettin Tanay, ise, Cacabey’in astronomi alanında önemli çalışmalara imza attığını belirtti.