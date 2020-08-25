MHP Lideri Bahçeli’den Tatvan ziyareti

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis ziyareti kapsamında Tatvan ilçesine geldi.

Etkinlikler öncesi Tatvan ilçesini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, MHP Bitlis il ve Tatvan ilçe teşkilatı üyeleri karşıladı. Daha sonra etkinlikler öncesi dinleneceği otele geçen MHP Lideri, beraberindekilerle birlikte burada da kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası genel merkezden gelen heyetle ve il yönetimi ile birlikte otelde basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bahçeli, daha sonra Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.