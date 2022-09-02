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MHP Lideri Bahçeli, 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde açıklamalarda bulundu

MHP Lideri Bahçeli, 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde açıklamalarda bulundu

Genel 02.09.2022, 22:29
MHP Lideri Bahçeli, 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde açıklamalarda bulundu

MHP Lideri Bahçeli, 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde açıklamalarda bulundu

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4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
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11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
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19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
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9. Mallorca 3 4
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