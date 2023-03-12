MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Hayat normalleşecek ve insanlar yine mutlu olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok kısa sürede Kırıkhan’ın ayağa kalkarak, hayatın normalleşeceğini ve insanların yeniden mutlu olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önce Kırıkhanlılara seslenen Bahçeli, “Kırıkhanlılar hepinizin bildiği gibi 35 gün önce büyük bir felaketle milletimiz karşı karşıya kaldı. Acımız çok büyük oldu, yıkımlar çok derin oldu. Dünyada örneği görülmeyen bir felaketi 35 gün içerisinde her türlü tedbiri alarak, insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu çalışma ortamında temel olarak ifade etmeliyiz ki Allah’a çok şükür güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var, Allah’a çok şükür siyasi yönden kararlı, sorun çözmede kabiliyetli, arkadaşlarıyla hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var. Ama onun yanında her şeyde daha derini sizin gibi aziz milletimizin güzide evlatlarının bu felaketi aşma noktasında ortaya koyduğu irade takdire şayandır. Kayıplarımıza rahmetler diliyorum. Acılarımızı paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ama biliniz ki çok kısa süre içerisinde Kırıkhan yine ayağa kalkacak, hayat normale dönecek ve insanlar yine mutlu olacak” dedi.