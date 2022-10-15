MHP Genel Başkan Yardımcısı Amasra’ya gidiyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra’ya gitmek üzere yola çıktı.

Bartın ili Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili olarak Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz patlamanın yaşandığı bölgeye gidiyor.