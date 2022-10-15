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MHP Genel Başkan Yardımcısı Amasra’ya gidiyor
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra’ya gitmek üzere yola çıktı.
Genel 15.10.2022, 00:25
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra’ya gitmek üzere yola çıktı.
Bartın ili Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili olarak Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz patlamanın yaşandığı bölgeye gidiyor.