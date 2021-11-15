MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir vefat etti

Geçen hafta annesini kaybeden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir (59) bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 12 yıldır MHP ilçe başkanlığı görevinde bulunan Aydemir, 9 Kasım’da annesi Naime Aydemir’i kaybetmişti. Aydemir’in cenazesi bugün Aliağa Merkez Cami’nde kılınacak öğlen namazı sonrası defnedilecek.