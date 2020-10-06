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Mezarlıklarda bakım sürüyor

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇE 1058 MAHALLEDEKİ TOPLAM 1300 MEZARLIKTA BAKIM ÇALIŞMALARINI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜRKEN, TARİHÎ CUMALIKIZIK KÖYÜNDEKİ KABRİSTANI DA BAKIMDAN GEÇİRDİ.

Genel 06.10.2020, 13:56
2
Mezarlıklarda bakım sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe 1058 mahalledeki toplam 1300 mezarlıkta bakım çalışmalarını kesintisiz sürdürürken, tarihî Cumalıkızık köyündeki kabristanı da bakımdan geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dâiresi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklardaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar dâhilinde 17 ilçede yaklaşık 11 milyon metrekare alanı kaplayan 1300 mezarlık tek tek elden geçirilirken, tarihî Cumalıkızık kabristanındaki mezarlar arasındaki yürüyüş alanlarını kaplayan otlar biçildi, kuruyan ağaçlar söküldü, mevcut ağaçlarda budama tamamlandı.

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