Meyve ve salatanın tadını dışarda çıkarın

Tchibo’nun pratik Meyve ve Salata Kutusu, gezi, piknik veya bahçe için güvenli ve şık bir alternatif sunuyor. Entegre süzgeci ile meyveleri içinde süzerek kuru kalmasını sağlayan Meyve ve Salata Kutusunu dilerseniz süzgeçsiz kullanarak soslu salata ya da makarna gibi yiyeceklerinizi muhafaza edebilirsiniz. BPS içermeyen plastikten üretilen ve sızdırmayan kutunun kapağında çatal için gizli bir bölme de mevcut. Yaklaşık 700 ml kapasiteli Meyve ve Salata Kutusu, öğle yemeklerini parkta yemek isteyenler ya da seyahatte yemeğini yanında taşımak isteyenlerin en sempatik eşlikçisi olacak.

Tchibo Meyve ve Salata Kutusu, Tchibo mağazalarında, www.tchibo.com.tr internet mağazasında ve 444 28 26 telefonla sipariş hattında müşterilerle buluşuyor.