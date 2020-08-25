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Meyve ve salatanın tadını dışarda çıkarın
Tchibo’nun Meyve ve Salata Kutusu, yiyeceğini yanında taşımak; gezide, piknikte ve yolda keyfini çıkarmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Canlı renkleriyle dikkat çeken Meyve ve Salata Kutusu içindekilerin kuru kalmasını sağlayan entegre süzgeci, sızdırmayan yapısı ve kapağına gizlenen çatalıyla yemeğinizi güvenle taşımanıza ve dilediğiniz yerde taze olarak tüketmenize yardımcı olacak.
Genel 25.08.2020, 12:12
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Tchibo’nun pratik Meyve ve Salata Kutusu, gezi, piknik veya bahçe için güvenli ve şık bir alternatif sunuyor. Entegre süzgeci ile meyveleri içinde süzerek kuru kalmasını sağlayan Meyve ve Salata Kutusunu dilerseniz süzgeçsiz kullanarak soslu salata ya da makarna gibi yiyeceklerinizi muhafaza edebilirsiniz. BPS içermeyen plastikten üretilen ve sızdırmayan kutunun kapağında çatal için gizli bir bölme de mevcut. Yaklaşık 700 ml kapasiteli Meyve ve Salata Kutusu, öğle yemeklerini parkta yemek isteyenler ya da seyahatte yemeğini yanında taşımak isteyenlerin en sempatik eşlikçisi olacak.
Tchibo Meyve ve Salata Kutusu, Tchibo mağazalarında, www.tchibo.com.tr internet mağazasında ve 444 28 26 telefonla sipariş hattında müşterilerle buluşuyor.
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