Mevlüde Genç’in son isteği yerine getirildi

Almanya’nın Solingen kentinde 1993 yılında ırkçılar tarafından düzenlenen saldırıda evlerinin yakılması sonucu 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç’in son isteği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalı fotoğrafı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş tarafından Genç’in ailesine teslim edildi.

Almanya’nın Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazilerce kundaklanan evlerinde 2 kızını, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, 30 Ekim’de yaşamını yitirmişti. Evlerinde birçok cumhurbaşkanı ve politikacının imzalı fotoğrafının olduğunu fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalı fotoğrafının bulunmadığını Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’nun düzenlediği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda dile getiren Genç, bu dileğinden bir gün sonra vefat etti. Mevlüde Genç’in son dileğini yerine getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalı fotoğrafını AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş aracılığıyla Genç’in ailesine gönderdi. Genç ailesi, "Sayın Durmuş ve Mevlüde Genç’e en iyi dileklerimle" yazılı imzalı fotoğrafı teslim alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ziyarete gelenlere teşekkür etti.

Birçok ödül almıştı

Sürekli Türk ve Alman toplumunu birbirine yakınlaştıran açıklamalarda bulunan Mevlüde Genç, yıllar önce yaşanan facia karşısında hep itidalli mesajlar vermiş ve birçok ödüle layık görülmüştü. 1996’da Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Mevlüde Genç, 2003’te Friedrich-Ebert-Vakfı’nın Alman-Türk Kültür Haftaları’nda Dostluk Ödülü’ne ve 2015’te de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Liyakat Nişanı’na layık görülmüştü. Mevlüde Genç’in adına her yıl ırkçılıkla mücadele eden kişi veya kurumlara "Mevlüde Genç Madalyası" da veriliyor. Geçtiğimiz haziran ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle 1993 yılında yaşanan trajediyi ve ailenin yaşadığı acıyı anlatan “Bilge Ana - Mevlüde Genç” belgeselinin galası yapılmış ve aynı isimdeki kitap yayınlanmıştı. Galada konuşan Mevlüde Genç, her zaman olduğu gibi saygı ve hoşgörünün önemini vurgulayarak, şiddet ve nefretten uzak durulması gerektiğini ifade etmişti.

29 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen ırkçı saldırıda Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay mahallinde, Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı genç çeşitli hapis cezaları almıştı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakılmıştı. 1995 yılında cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.