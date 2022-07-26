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Metrobüs arıza yaptı, yolcular yolda kaldı

Beylikdüzü’nden Topkapı’ya giden metrobüs Küçükçekmece’de arıza yaptı. Araçtan indirilen yolcular, başka bir metrobüsün gelmesini bekledi. O anlar kameralara yansıdı.

Genel 26.07.2022, 13:55
Metrobüs arıza yaptı, yolcular yolda kaldı

Beylikdüzü’nden Topkapı’ya giden metrobüs Küçükçekmece’de arıza yaptı. Araçtan indirilen yolcular, başka bir metrobüsün gelmesini bekledi. O anlar kameralara yansıdı.

Beylikdüzü’nden Topkapı’ya giden bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle Küçükçekmece’de arıza yaptı. Yolcular, arıza yapan metrobüsten tahliye edildi. Metrobüs yolunda kuyruk oluşturan yolcular, uzun bir süre başka bir metrobüsün gelmesini bekledi. İhbar üzerine, olay yerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi. Yolcular yaklaşık 15 dakika sonra başka bir metrobüse bindirildi.

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