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Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son
Sağlık Bakanı Koca, “Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.”
Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu
Haramidere Metrobüs Durağı’nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Genel 01.12.2021, 19:42
Haramidere Metrobüs Durağı’nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul’da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı’nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.