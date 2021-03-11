Metrûk binalara karşı kararlı mücadele

Osmangazi Belediyesi, tehlike arz eden metrûk binaların yıkımına ilçe genelinde devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine Hocaalizade Mahallesi’nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrûk binayı yıktı. Yıkım öncesinde yıkılacak binanın camında asılı Türk Bayrağı’nı gören belediye personeli, iş makinesinin kepçesi ile binanın ikinci katına çıkarak bayrağı aldı. Belediye personelinin bu hassasiyeti çevredekiler tarafından büyük takdir gördü. Bayrağın alınmasının ardından insan sağlığı ve güvenliği için tehdit arz eden binanın yıkımı kontrollü olarak gerçekleştirildi. Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metr1k binanın yıkılması, bölge sâkinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmaları izleyen vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Metrûk binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine de yol açtığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak, metrûk binaların can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikâyetler alıyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sâkinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Mevzuat çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.