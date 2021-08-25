Metin Çekmez kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emektar oyuncu Metin Çekmez'in hayatı ve hakkında merak edilenler...

Adını Feriha Koydum dizisinin Rıza'sı, Binbir Gece dizisinin Burhan'ı usta oyuncu Metin Çekmez'in vefat haberi ardından onu tanıyanlar ölüm haberini teyit etmek, tanımayanlar ise kim olduğunu araştırmak amacıyla "Metin Çekmez kimdir? Nereli, kaç yaşında? Metin Çekmez öldü mü?, neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizde soruların yanıtlarına yer verdik...

METİN ÇEKMEZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'lu olan Çekmez 76 yaşındadır. Özel Gazetecilik mezunu olan usta oyuncu, 1962 yılında katıldığı Hamlet oyunu ile tiyatroya ilk adımını attı.

Metin Çekmez (solda) ve ağabeyi Dinçer Çekmez

Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak işin mutfağı olan sahnelerde kendini geliştirmeye çalıştı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya dahil oldu. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Pek çok Kemal Sunal filminden tanıdığımız Dinçer Çekmez de kardeşi Metin Çekmez ile meslektaştı.

Birçok sinema ve dizide yer aldı ancak, Çekmez'in kariyer hayatındaki dönüm noktası Binbir Gece dizisinde parlattığı Burhan Evliyaoğlu rolü oldu. Daha sonra bir zamanların en popüler dizisi haline gelen Adını Feriha Koydum dizisinde gösterdiği performansla yine hayat verdiği karakterle bir döneme damga vurmuştu.

METİN ÇEKMEZ ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Metin Çekmez, fenalaşınca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Çekmez, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

METİN ÇEKMEZ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - 2007 - Ergün Işıldar

Kanlı Nigar : Sadık Şendil - (2003) - Engin Gürmen

Kuş Opearsyonu : Hristo Boytchev - (2002) - Macit Koper

Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - (2001) - Yön: Neş'e Atakan

Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - (2000) - Yön: Şükrü Türen

Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - (1998) Yön: Can Doğan

Theope - Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990 - Yön: Ali Taygun

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1989 - Yön: Ali Taygun

Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Tatar Ramazan . Kerim Korcan - (1975) - Yön: Türker Tekin

Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Kurt (1965) Yön: Ergun Köknar - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu



YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Utanç Dünyası

FİLMOGRAFİSİ

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt (tv filmi) - 2004

Baba (dizi) - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin (film) - 1999

Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar : Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972