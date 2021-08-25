Metin Çekmez kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emektar oyuncu Metin Çekmez'in hayatı ve hakkında merak edilenler...
Adına Feriha Koydum dizisinde Feriha'nın babası Rıza karakterine hayat veren Metin Çekmez'in vefat haberinin ardından kim olduğu ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki Metin Çekmez kimdir? Nereli, kaç yaşında? Metin Çekmez öldü mü?, neden öldü? İşte detaylar...
Adını Feriha Koydum dizisinin Rıza'sı, Binbir Gece dizisinin Burhan'ı usta oyuncu Metin Çekmez'in vefat haberi ardından onu tanıyanlar ölüm haberini teyit etmek, tanımayanlar ise kim olduğunu araştırmak amacıyla "Metin Çekmez kimdir? Nereli, kaç yaşında? Metin Çekmez öldü mü?, neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizde soruların yanıtlarına yer verdik...
METİN ÇEKMEZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'lu olan Çekmez 76 yaşındadır. Özel Gazetecilik mezunu olan usta oyuncu, 1962 yılında katıldığı Hamlet oyunu ile tiyatroya ilk adımını attı.
Metin Çekmez (solda) ve ağabeyi Dinçer Çekmez
Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak işin mutfağı olan sahnelerde kendini geliştirmeye çalıştı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya dahil oldu. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Pek çok Kemal Sunal filminden tanıdığımız Dinçer Çekmez de kardeşi Metin Çekmez ile meslektaştı.
Birçok sinema ve dizide yer aldı ancak, Çekmez'in kariyer hayatındaki dönüm noktası Binbir Gece dizisinde parlattığı Burhan Evliyaoğlu rolü oldu. Daha sonra bir zamanların en popüler dizisi haline gelen Adını Feriha Koydum dizisinde gösterdiği performansla yine hayat verdiği karakterle bir döneme damga vurmuştu.
METİN ÇEKMEZ ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?
Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Metin Çekmez, fenalaşınca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Çekmez, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
METİN ÇEKMEZ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - 2007 - Ergün Işıldar
Kanlı Nigar : Sadık Şendil - (2003) - Engin Gürmen
Kuş Opearsyonu : Hristo Boytchev - (2002) - Macit Koper
Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - (2001) - Yön: Neş'e Atakan
Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - (2000) - Yön: Şükrü Türen
Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - (1998) Yön: Can Doğan
Theope - Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990 - Yön: Ali Taygun
Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1989 - Yön: Ali Taygun
Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Tatar Ramazan . Kerim Korcan - (1975) - Yön: Türker Tekin
Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Kurt (1965) Yön: Ergun Köknar - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI
Utanç Dünyası
FİLMOGRAFİSİ
Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
Leyla'nın Evi - 2012
Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
Kuşdili - 2006
Büyük Buluşma - 2006
Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005
Yürek Çığlığı - 2004
Zümrüt (tv filmi) - 2004
Baba (dizi) - 2003
Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
Güvercin (film) - 1999
Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Zirvedekiler - 1993
Süper Baba - 1993
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
Siyabend-ü Xece - 1991
Sis : Zülfü Livaneli - 1987
Kurtar Beni - 1987
Kurbağalar : Şerif Gören - 1985
Atla Gel Şaban - 1984
Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
Firar - 1984
Boşver Arkadaş -1974
Yalancı Yarim - 1973
Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972