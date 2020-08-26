Metin Akpınar “İyi ki yapmışım” ile Nilüfer’e geliyor

Nilüfer Belediyesi, usta sanatçı Metin Akpınar’ın hayatını anlatan ’İyi ki Yapmışım’ isimli belgeseli Bursalılarla buluşturuyor.

Türkiye tiyatro tarihi açısından kendi alanında çok önemli bir değer olan Metin Akpınar’ın hayatını anlatan ’İyi ki Yapmışım’ isimli belgesel, İstanbul’dan sonra Bursa’da gösterime girecek. Nilüfer Belediyesi, Türk Tiyatro tarihinin bir dönemine damga vurmuş olan Devekuşu Kabare dönemi ile birlikte Metin Akpınar’ın hayatını mercek altına alan “İyi ki Yapmışım” belgeselini, Balat Atatürk Ormanı’nda sanatseverlerle buluşturacak.

Metin Akpınar’ın Devekuşu Kabere ile Bursa’da sahnelediği oyunlar ve Bursa’daki hatıralarının da yer aldığı belgesel, geçen temmuz ayında 39. İstanbul Film Festivali kapanış töreninde gerçekleşen gösterimin ardından İstanbul dışında ilk kez Bursa’da izleyici karşısına çıkacak.

Metin Akpınar’ı, genç nesillere, onu bir insan olmanın yanı sıra alanına büyük emek vermiş bir oyuncu olarak tanıtmayı hedefleyen belgesel, 3 Eylül Perşembe günü Bursa’da sanatseverlerle buluşacak.

’İyi ki Yapmışım’ belgeselini izlemek isteyenler biletleri 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren bilet.nilufer.bel.tr adresinden alabilecek.