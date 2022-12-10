Meteoroloji’den İstanbul’a fırtına uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul’da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunurken, fırtınanın Pazartesi günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için yağış uyarısında bulundu. Fırtınanın İstanbul’da da etkili olacağı uyarısında bulunan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kms/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın Pazartesi günü itibariyle etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden İstanbul Avrupa Yakası’nın büyük bölümünü turuncu, Anadolu Yakası’nı ise sarı kodla uyarıda bulundu.