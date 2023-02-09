Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik: “Önümüzdeki bir hafta boyunca soğuk havalar maalesef deprem bölgesini etkilemeye devam edecek”

Meteoroloji Müdürlüğü Uzmanı Cengiz Çelik, arama kurtarma ekiplerini en çok etkileyen faktörlerden biri olan soğuk havanın bir hafta daha devam edeceğini belirtti.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay’ı etkileyen yıkıcı depremde zorlu hava koşulları işleri daha da zora sokuyor. Meteoroloji Müdürlüğü Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde ve 10 ili kapsayan deprem bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi:

”Şu anda yağış bölgeyi terk etti diyebiliriz ancak hemen arkasındaki soğuk hava deprem bölgesi de dahil olmak üzere yurt genelinde devam ediyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca soğuk havalar maalesef deprem bölgesini etkilemeye devam edecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin altında seyredecek diyebiliriz. Deprem bölgesindeki bazı illerin en düşük sıcaklıklarıysa şöyle; Kahramanmaraş bu gece en düşük sıfırın altında 4 derece. Malatya o bölgenin en soğuk ili diyebiliriz, il merkezinde sıcaklıklar sıfırın altında 11 derece olacak. Malatya’da yarın gün içindeki en yüksek sıcaklık ise sıfırın altında 3 derece olacak. Adıyaman’da bu gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olmasını bekliyoruz. Hatay’da sıfırın altında 1 derece, Gaziantep’te sıfırın altında 2 derece, Osmaniye’de hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 derece olmasını bekliyoruz. O bölgede sadece Adana 1 dereceyle sıfırın üstünde seyredecek. Adana’da beklediğimiz en düşük sıcaklık diyebiliriz. Gündüz sıcaklıklarında ise bölge genelinde Adana, Osmaniye çevrelerinde hava 10 derecelerde seyredecek ancak biraz daha rakımı yüksek olan kuzey taraflarında maalesef sıfır ve 2 derece dolaylarında seyredecek diyebiliriz.”

“Deprem bölgesinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sabah saatlerinde sis ve pus bekliyoruz”

Yağışın ardından gelen soğuk hava dalgasının bölgedeki sıcaklıkları birkaç derece düşürdüğünü belirten ve bölgedeki vatandaşları sis ve pus konusunda uyaran Çelik, “Yağışın kesilmesi arama kurtarma çalışmaları açısından bir anlamda iyi oldu fakat yağışların kesilmesinin ardından gelen soğuk hava, sıcaklıkları 4-5 derece daha düşürdü. Bu soğuk hava hem arama kurtarma ekipleri hem de enkaz altından çıkartılan vatandaşlar için de büyük bir olumsuzluk. Ayrıca deprem bölgesinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekliyoruz. Bu durum ulaşımda aksamalara yol açabilir. Bu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uzmanı Çelik ayrıca, mevcut sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-3 derece altında olduğunu ve soğuk havanın 1 hafta daha devam edeceğini, sonrasında ise 3-4 derece daha sıcak olacağını belirtti.